Закарпатье готово принять на оздоровление детей из Японии
Закарпатье заявило о готовности принять на оздоровление детей из Японии.
Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре Закарпатской областной государственной администрации.
Как говорится в сообщении, председатель Закарпатской облгосадминистрации Александр ЛЕДИДА обратился в посольство Японии в Украине с официальным письмом – предложением оздоровить детей страны, пострадавшей вследствие разрушительного стихийного бедствия.
А.ЛЕДИДА предложил бесплатный отдых в лучших рекреационных заведениях Закарпатья тридцати детям.
Оздоровиться дети смогут в любое удобное для них время летнего сезона, сообщает пресс-центр.
«Это хоть и небольшая, но реальная помощь, которую может предоставить область пострадавшим японцам. Если предложение найдет позитивный отклик, возможно, будет рассматриваться вариант увеличения количества юных отдыхающих. Закарпатье всегда готово оказать посильную помощь», - добавил председатель ОГА.
По данным пресс-центра, Закарпатская область ждет официальный ответ от посольства Японии в Украине.