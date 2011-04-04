Закарпатье готово принять на оздоровление детей из Японии

Закарпатье заявило о готовности принять на оздоровление детей из Японии.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре Закарпатской областной государственной администрации.

Как говорится в сообщении, председатель Закарпатской облгосадминистрации Александр ЛЕДИДА обратился в посольство Японии в Украине с официальным письмом – предложением оздоровить детей страны, пострадавшей вследствие разрушительного стихийного бедствия.

А.ЛЕДИДА предложил бесплатный отдых в лучших рекреационных заведениях Закарпатья тридцати детям.

Оздоровиться дети смогут в любое удобное для них время летнего сезона, сообщает пресс-центр.

«Это хоть и небольшая, но реальная помощь, которую может предоставить область пострадавшим японцам. Если предложение найдет позитивный отклик, возможно, будет рассматриваться вариант увеличения количества юных отдыхающих. Закарпатье всегда готово оказать посильную помощь», - добавил председатель ОГА.

По данным пресс-центра, Закарпатская область ждет официальный ответ от посольства Японии в Украине.