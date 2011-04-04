В Херсоне 5 детских садов оборудуют солнечными батареями

В Херсоне 5 детских садов оборудуют гелиоколлекторами (солнечные батареи) для горячей воды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в решении горсовета Херсона от 31 марта.

Согласно решению, на эти цели планируется направить 187,6 тыс. из экологического фонда городского бюджета.

Ранее, в 2009 - 2010 г солнечные батареи были установлены в 10 из 70 детсадов Херсона. Для этого использовались внебюджетные средства.