В Херсоне 5 детских садов оборудуют солнечными батареями
15:24, 04 апреля 2011Новости регионов
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Экология и здоровье
В Херсоне 5 детских садов оборудуют гелиоколлекторами (солнечные батареи) для горячей воды.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в решении горсовета Херсона от 31 марта.
Согласно решению, на эти цели планируется направить 187,6 тыс. из экологического фонда городского бюджета.
Ранее, в 2009 - 2010 г солнечные батареи были установлены в 10 из 70 детсадов Херсона. Для этого использовались внебюджетные средства.
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