В Крыму в поле обнаружены трое погибших бродяг

14:55, 04 апреля 2011
Новости регионов
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В навесе из клеенки в виде шалаша

Три человека без определенного места жительства найдены мертвыми в поле в Красногвардейском районе Крыма.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе крымского Управления Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Тела обнаружены 2 апреля около села Плодородное в навесе из клеенки в виде шалаша.

Причина гибели людей устанавливается. Милиция проводит расследование.

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