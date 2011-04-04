В Крыму в поле обнаружены трое погибших бродяг
14:55, 04 апреля 2011Новости регионов
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В навесе из клеенки в виде шалаша
Три человека без определенного места жительства найдены мертвыми в поле в Красногвардейском районе Крыма.
Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе крымского Управления Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Тела обнаружены 2 апреля около села Плодородное в навесе из клеенки в виде шалаша.
Причина гибели людей устанавливается. Милиция проводит расследование.
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