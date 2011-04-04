В Ривне задержана женщина, продавшая своего сына за 320 тыс

В Ривне задержана молодая женщина, которая продала своего 9-месячного сына за 320 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник УМВД Украины в области Олег САЛО.

По его словам, покупателями ребенка стали сотрудники местной милиции, которые таким образом проводили соответствующую спецоперацию, поскольку несколько недель назад получили оперативную информацию о намерении этой женщины продать своего ребенка.

За 9-месячного малыша 22-летняя Мария просила 40 тыс. долларов. В результате проведенной спецоперации женщину задержали на горячем.

Как рассказал О.САЛО, переговоры между «покупателями» и продавцом продолжались недолго. Встретиться договорились в одном из номеров ривненской гостиницы, куда пришли Мария с сыном и няня, 21-летняя Ольга. Работники милиции под видом супружеской бездетной пары, которая приехала с востока Украины, купили ребенка за 320 тыс. грн., которые, конечно, были предварительно помечены. Убедившись, что сумма отвечает действительности, Мария осталась довольна продажей, поцеловала на прощание ребенка и ушла.

По данным милиции, эта женщина занималась проституцией, а воспитанием ее сына - няня, которая была ее же подругой и проживала с ней в одной квартире, которую они арендовали.

В декабре прошлого года в отношении матери мальчика уже было возбуждено уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение родителями обязанностей, приведшее к тяжелым последствиям. В данном случае – болезни ребенка). Теперь она уже будет отвечать еще и по части 3 статьи 149 (торговля людьми), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Обе женщины арестованы.

Мальчик, которого мать пыталась продать, сейчас находится в областной детской больнице, и его дальнейшую судьбу будут решать соответствующие службы.