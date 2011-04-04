В Одессе осужден наркодилер

Наркодилер, наладивший канал регулярных поставок в Одесский регион наркосодержащего средства «кетамин», осужден Приморским райсудом Одессы к 5 годам лишения свободы, с 2-летним испытательным сроком.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в области, уточнив, что «приговор в отношению наркодельца вступил в законную силу».

Судебным следствием, в частности, установлено, что «42-летний одессит организовал доставку в Одессу через фирму по оптовой продаже лекарств, оформленную на подставное лицо, 310 тыс. ампул наркосодержащего медицинского препарата «кетамин». Крупными партиями - от 20 до 60 тыс. ампул – кетамин доставлялся в Одессу службой перевозок, а дальше наркодилер распространял его через созданную сеть мелких дилеров на территории области. 22 тыс. ампул было изъято при обыске офиса подсудимого».

Наркодилер признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.4 ст. 321 (незаконное приобретение, хранение и сбыт ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств), ч.1 ст. 205 (создание фиктивного предприятия), а также ч.2 и ч.3 ст. 358 (подделка документов и их использование) Уголовного кодекса Украины.