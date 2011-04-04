Полтавщина: сократят количество оздоровительных детских лагерей

В Полтавской области летом 2011 года количество оздоровительных лагерей, которые примут детей, будет сокращено на 4 - до 29.

Об этом УНИАН сообщили в Полтавской ОГА.

По их данным, сеть загородных детских заведений оздоровления и отдыха области составляет 33 учреждения. К работе летом 2011 года планируется 29 лагерей.

«В 2011 году не будут принимать детей на оздоровление и отдых 4 детских учреждения ("Рассвет" Решетиловского района, "Смена" и "Фонтан" Новосанжарского района, "Старт" Полтавского района. Эти учреждения не имеют надлежащего финансирования со стороны владельцев и находятся на контроле в облгосадминистрации», - сказали в ОГА.

Там также отметили, что в течение 5 лет не было перепрофилировано ни одного лагеря отдыха.

В третьей декаде мая и начале июня все заведения будут приниматься государственными приемными комиссиями, в том числе и пришкольные.