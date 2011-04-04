Харьковшина: от отравления газом человек погиб, 6 - в больнице

В селе Песчанка Красноградского района Харьковской области в частном жилом доме, предварительно от отравления природным газом погиб 1 человек и 6 человек пострадали (из них один ребенок 2010 г.р.).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, пострадавшие госпитализированы в больницу города Харькова и города Красноград. По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Харьковской области.