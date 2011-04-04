Сумщины: пограничники обнаружили деньги, зараженные радиацией

В Сумской области в пункте пропуска через государственную границу Украины с помощью стационарного комплекса радиационного контроля «Янтарь» пограничниками обнаружен источник радиационного излучения - деньги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского пограничного отряда, на повышенный уровень радиоактивного излучения сработал стационарный комплекс радиационного контроля «Янтарь – 1А» во время въезда в международный пункт пропуска для автомобильного соединения «Юнаковка» автомобиля «Мерседес-Вито». На этой машине граждане Украины выезжали за пределы Украины.

Во время измерения уровня радиоактивного загрязнения автомобиля среди багажа был обнаружен конверт с денежными знаками, уровень радиационного заражения которого превышал допустимую норму в несколько раз.

Сейчас причины радиоактивного заражения выясняют сотрудники экологической службы и МЧС.