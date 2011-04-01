Харьков: преступная группа производила анаболичные стероиды

Прокуратурой Харькова совместно со Службой безопасности Украины пресечена деятельность преступной группы, которая занималась приобретением, изготовлением и сбытом в особо крупных размерах анаболичных стероидов - сильнодействующих лекарственных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам прокурор Харькова Евгений ПОПОВИЧ.

По его словам, в ходе масштабной операции было, в частности, проведено свыше 20 обысков, изъята готовая продукция на сумму около 500 тысяч долларов, станки и оборудование, упаковочную тару, печатную продукцию (наклейки, голограммы), а также десятки мобильных телефонов и компьютерную технику.

Задержаны пять жителей Харькова, Запорожья и Донецка, включая организатора 1984 года рождения.

Характеризуя деятельность группы, Е.ПОПОВИЧ отметил, что «объемы колоссальны», «знаем, для каких потребностей», «есть спонсор этого проекта», продукция шла, в том числе и «в соседнее государство». По его словам, выявлены квартиры, склады, арендованные в одном из НИИ помещения, место производства на одном из фармацевтических предприятий Харькова.

Сырье для изготовления анаболиков, а также паковочная тара контрабандно ввозилось в Украину из одной из стран Азии.

Кроме пятерых задержанных, которые находятся в изоляторе временного содержания, сообщил Е.ПОПОВИЧ, в поле зрения прокуратуры находится «большой круг лиц», подозреваемых в причастности к незаконному бизнесу.

По материалам СБУ прокуратурой Харькова возбуждены уголовные дела по статье 321 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых и сильнодействующих веществ).

Продолжаются следственные действия. Ход расследования взят на контроль прокуратурой области, сообщил Е.ПОПОВИЧ.