Дети из Киевской области будут оздоравливаться на Кубе

В этом году из Киевской области на оздоровление на Кубу поедут 15-20 детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской областной государственной администрации, об этом заявил председатель КОГА Анатолий ПРИСЯЖНЮК.

Вопрос оздоровления детей Киевской области, в первую очередь пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, он обсудил сегодня во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Куба в Украине Леоном КАРБАЛЬО.

«Сегодня мы имеем возможность привлекать средства меценатов на транспортные расходы для детей, а кубинская сторона предоставляет полное медицинское обеспечение», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

В контексте сотрудничества в сфере здравоохранения губернатор Киевской области проинформировал посла Кубы в Украине об открытии в ближайшее время Онкологического центра при Киевской областной больнице, который по техническому оснащению станет лучшим в Украине. С целью его качественной работы А.ПРИСЯЖНЮК и Л.КАРБАЛЬО договорились об обмене опытом между медицинскими работниками.

«Куба готова принять врачей уже сегодня. Успехи моей страны в сфере здравоохранения обязательно пригодятся вам. Ведь сейчас Куба производит новейшие препараты для лечения заболеваний кожи и онкологии», - отметил Л.КАРБАЛЬО.

Также стороны обсудили вопросы торгово-экономических отношений. В частности, Киевская область готова предложить Кубе промышленную продукцию, запчасти к транспортным средствам и другие товары.