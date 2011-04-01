В Киеве ищут потенциальных насильников. Приметы

В Киеве милиция ищет двух мужчин, пытавшихся изнасиловать девятиклассницу, сообщил УНИАН начальник отдела связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве Владимир ПОЛИЩУК.

По его словам, вчера - 31 марта - около 14.30 двое мужчин в возрасте 30-40 лет пытались изнасиловать девятиклассницу, которая возвращалась из школы домой. Злоумышленники затянули 16-летнюю девушку в подвалу одного из домов по улице Сабурова, разорвали ее одежду. К счастью, ей удалось вырваться из рук нападавших и убежать.

Отец девочки сообщил об этом правоохранителям.

В настоящее время злоумышленников ищут сотрудники почти всех подразделов милиции Деснянского района. Начальник ГУМВД Украины в г. Киеве Алексей КРИКУН привлек к задержанию насильников наряды полка «Беркут», экипажи ГАИ и ГСО, уголовный розыск и другие оперативные службы.

Известно, что один из мужчин высокий, худощавый, имеет черные короткие волосы, одет в спортивный костюм с надписью «Puma», в кроссовках черного цвета, говорит на русским языке с кавказским акцентом.

Другой – ростом пониже, среднего телосложения, небритый, имеет на руке между указательным и большим пальцем татуировки букв «Б» или «В» полутора сантиметровой высоты. На его голове был головной убор, одет в темно-голубые джинсы, бежевый джемпер с рукавами три четверти, на ногах – черные туфли. Этот говорил на русском языке.

Милиция Киева просит всех, кто увидит кого-либо похожего на этих мужчин, срочно позвонить по телефону на номер дежурного Деснянского РУГУ МВД Украины в г. Киеве 515-87-83 или на 102.