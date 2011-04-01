В Севастополе провели уникальную операцию на глазах младенца

Уникальная операция по спасению зрения двухмесячной малышке впервые проведена в больнице №5 Севастополя.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Городской больницы №5 – «Центре здоровья матери и ребенка».

Операция длилась около часа и прошла успешно. Сейчас девочка находится под постоянным наблюдением врачей.

Как сообщают врачи, положительному результату способствовало своевременно выявленное заболевание, что позволило вовремя провести операцию по спасению зрения. В ходе планового осмотра разнополых двойняшек, родившихся на 30 неделе в роддоме №2, у одного из детей врачами офтальмологического отделения была обнаружена начальная стадия отслойки сетчатки (ретинопатия недоношенных). По словам заведующей офтальмологическим отделением городской больницы №5 Елены КИМ, «такая патология встречается только у недоношенных детей весом до 2,5 кг. Главное здесь - вовремя выявить проблему, принять все меры и своевременно прооперировать ребенка. Если этого не сделать, детям грозит полная потеря зрения».

Как добавила заведующая, «после определения диагноза, операцию необходимо сделать в течение 72 часов. Сложность ситуации заключается еще и в том, что центры, где их проводят, находятся только в Киеве и Одессе. Там лечатся пациенты изо всей Украины, поэтому мы решили создать все условия для оперирования у нас в больнице».

По информации врачей, так как времени было крайне мало, в срочном порядке были сделаны все необходимые анализы, подтвержден диагноз и принято решение пригласить специалиста Центра «Охмадет» (г. Киев) для проведения операции на территории городской больницы №5. Подобной практики проведения таких операций в Севастополе ранее не было.

На данный момент девочка находится под постоянным наблюдением врачей.

По информации пресс-службы, в 2010 году в офтальмологическом отделении коммунального заведения под постоянным контролем находилось 167 младенцев, родившихся раньше срока. В текущем году на свет появилось уже 43 таких малыша.