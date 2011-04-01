Контрольная комиссия проверит деятельность "Фармации"

Депутаты Киевсовета создали временную контрольную комиссию, которая проверит деятельность коммунального предприятия «Фармация» относительно сокращения аптечных пунктов и принципов формирования цен на лекарства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, за такое решение на пленарном заседании VII сессии Киевсовета VI созыва 31 марта 2011 года проголосовали 95 депутатов.

«Кому-то в столице помешали аптеки, в которых продавались льготные лекарства для пенсионеров. Такая ситуация недопустима. Поэтому столичный депутатский корпус должен на это не только отреагировать, но и принять необходимые меры по недопущению подобной ситуации и обеспечить реализацию принципов социальной политики в столице», - заявил секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ.

В пресс-службе напомнили, что через сеть коммунальных аптек «Фармация» медикаментами обеспечиваются льготные категории населения, реализуются бесплатные рецепты для ветеранов и лиц с ограниченными физическими возможностями, а также обеспечиваются больные инсулином. Однако в последнее время наблюдалась тенденция к сокращению сети аптечных заведений, как отмечалось раннее, из 172 аптек работают лишь 98.

Поэтому своим решением Киевсовет обязал созданную временную контрольную комиссию проверить деятельность коммунального предприятия «Фармация», обратив особое внимание на сокращение сети аптечных заведений, принципы формирования предприятием цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, а также результаты проведенных процедур закупки и поставок товаров и услуг.

Через три месяца глава временной контрольной комиссии Алексей ДАВИДЕНКО (депутатская фракция «Республика Киев») отчитается перед депутатами Киевсовета о результатах своей работы.