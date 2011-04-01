Каждый шестой 12-летний ребенок Крыма курит

Каждый шестой житель Крыма в возрасте 12 лет и старше курит.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в АРК, об этом свидетельствуют результаты выборочного опроса населения, проведенного с целью получения информации относительно самооценки состояния здоровья крымчан, наличия у них хронических заболеваний или других проблем со здоровьем.

По данным опроса, каждый шестой житель республики в возрасте 12 лет и старше курит, из них 37,1% курят более 20 лет, каждый пятый (20%) – от 6 до 10 лет, 19% – от 16 до 20 лет, каждый десятый – от 11 до 15 лет.

Среди лиц, которые курят, 36,2% в среднем выкуривают за сутки от 6 до 10 сигарет, 27,4% – от 16 до 20 сигарет.