Присяжнюк обещает обеспечить все школы Киевщины аптечками

Председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК обещает на протяжении 10 дней обеспечить все школы области медицинскими аптечками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ОГА сказал во время коллегии главного управления образования и науки Киевской области.

По его словам, в рамках акции “Партнерство частного бизнеса и государства в интересах людей” достигнута договоренность с фармацевтической группой компаний «Здоровье» относительно обеспечения школ области аптечками.

А.ПРИСЯЖНЮК подчеркнул, что эта фармацевтическая группа выступила меценатом и выделила на эти цели полтора миллиона гривень. “Сегодня вручены первые 200 аптечек, а на протяжении 10 дней будут обеспечены ими все школы области», - подчеркнул он. По его словам, в аптечку входит «около 100 наименований, в частности, валидол, корвалол, анальгин, бинт, зеленка, йод, антибиотики, то есть все, что необходимо для оказания первой медицинской помощи в случае, если заболеет ученик или учитель». При этом добавил, что содержание этих аптечек постоянно будет пополняться и обновляться, поскольку это не разовая акция.