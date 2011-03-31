В Луцке будут курсировать автобусы для инвалидов

В Луцке будут курсировать автобусы для лиц с ограниченными физическими возможностями. Сегодня представлен первый автобус марки Богдан с выдвижным пандусом, который с завтрашнего дня будет осуществлять перевозку по городскому маршруту № 24 "Ершова - Вересневое". В нем 15 мест для сидения, а общая пассажировместимость - 43.

Как передает корреспондент УНИАН, торжества по этому случаю состоялись сегодня при участии городского председателя Николая РОМАНЮКА. Он отметил, что городская власть будет продолжать изучать потребности лиц с ограниченными физическими возможностями в обеспечении этим видом транспорта. Поэтому вскоре автобусы с выдвижными пандусами будут курсировать по всему городу.

С началом движения таких автобусов к водителям будут выдвигаться особые требования. Именно они будут выдвигать и устанавливать пандус и уделять большее внимание инвалидам.

"Отсутствие таких автобусов было насущной проблемой для людей с ограниченными физическими возможностями. Поэтому я хочу поблагодарить те предприятия-перевозчикам, которые выполняют требования порядка проведения конкурса на перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования и имеют автобусы, приспособленные для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями. Это ЧП "АТП No.1", "Луцк АТП 10701", ООО ВТП "Санрайз", - отметил городской председатель.

Директор "АТП №1" Александр ШАМИС отметил: "Хоть они (автобусы с пандусами) и более дорогие приблизительно на 40%, однако нужно возвращаться лицам к людям с особенными потребностями. И мы это делаем. Хотелось бы, конечно, чтобы государство создавало лучшие условия для перевозчиков, например, давая льготные кредиты на автобусы или помогая их соблюдать. На сегодняшний день перевозчики делают это сами".