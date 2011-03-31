Херсонщина: предприниматели присвоили деньги инвалидов

В Херсонской области прокуратура возбудила уголовное дело в отношении предпринимателей, присвоивших средства инвалидов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, служебные лица предприятия «Вита СЛС» ВО «Союз организации инвалидов Украины» противоправно присвоили более 150 тыс. грн. денежных средств, предназначенных для оплаты труда инвалидов.

Также расследованием установлено, что в результате действий должностных лиц предприятие на протяжении 2007-2009 годов незаконно пользовалось льготами по налогообложению, в связи с чем в соответствующие бюджеты не поступили денежные средства общим размером свыше 600 тыс. грн. Кроме того, заявлен иск о взыскании в доход государства неуплаченных налогов.

По указанным фактам прокурором Цюрупинского района возбуждены уголовные дела в отношении служебных лиц предприятия «Вита СЛС» Всеукраинской организации инвалидов «Союз организации инвалидов Украины».