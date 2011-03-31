Черниговщина: одобрили Программу по артериальной гипертензии

Депутаты Черниговского городского совета на заседании очередной сессии утвердили Программу профилактики и лечения артериальной гипертензии, предупреждения смертности и инвалидности населения вследствие сердечно-сосудистых заболеваний в Чернигове до 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, решение об одобрении Программы было проработано в депутатских комиссиях, поэтому присутствующие на сессии депутаты почти единогласно поддержали документ.

По информации управления здравоохранения городского совета, в 2010 году в Чернигове выявлено свыше 73 тыс. лиц с повышенным давлением (почти 30% взрослого населения), зарегистрирована гипертония у почти 70 тыс. жителей города (28,4% взрослого населения).

Анализ смертности жителей города свидетельствует, что 63,8% случаев смертности составляет смертность именно от болезней системы кровообращения. Ежегодно в городе регистрируется свыше 2 тыс. умерших от сердечно-сосудистых заболеваний. Больше всего черниговчан умирают от осложнений артериальной гипертензии – от инфаркта миокарда и мозгового инсульта. Каждый год в областном центре Черниговской области регистрируют 400-450 случаев острого инфаркта миокарда и свыше 800 случаев инсульта с гипертонией.

В управлении здравоохранения подчеркнули, что подобная программа в городе уже действовала и дала результаты снижения случаев смерти от инфаркта и инсульта в пределах 14-20%. Учитывая, что доступность населения к высокотехнологичным методам лечения сердечно-сосудистых заболеваний ограничена, альтернативой является широкое внедрение тромболитической терапии у больных инфарктом миокарда и мозговым инсультом.

"Тромболизисная терапия – сегодня общепризнанный метод сохранения жизни больных и уменьшения инвалидности", - объяснили в управлении.

Объем финансирования Программы из местного бюджета составляет 320 тыс. грн. на три года. За эти средства будут приобретены тромболитические препараты, уменьшающие смертность и инвалидность вследствие инфарктов и инсультов.