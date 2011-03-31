В Луцке из дома пенсионерки изъяли четырех змей

В Луцке работники МЧС изъяли из дома пенсионерки четырех змей. Об этом сегодня УНИАН сообщили в пресс-центре ГУ МЧС Украины в Волынской области.

Как отмечено в сообщении, вчера жительница дома по улице Цветочной обнаружила змею. Испугавшись, пенсионерка сразу позвонила по телефону в службу "101".

По прибытии на место вызова сотрудники МЧС увидели в углу комнаты свернутое клубком крупное пресмыкающееся, которое окажись ужом. После тщательного осмотра комнаты, за мебельной стенкой спасатели заметили еще три таких клубка. Все они также оказались ужами, один из которых был длиной около метра.

Скорее всего, пресмыкающиеся проникли в дом через вентиляционное отверстие между фундаментом и полом дома. Поэтому, для предотвращения подобных случаев в будущем пожарники заполнили это отверстие монтажной пеной.