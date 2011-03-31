Харьковщина: грузовик столкнулся с автобусом, есть жертвы

В Харьковской области вследствие столкновения грузовика с автобусом двое людей погибли, 24 пассажира получили травмы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе харьковского областного управления ГАИ, 30 марта около 18.00 на 51-м километре автотрассы Харьков – Ялта, вблизи села Просяное Нововодолажского района, по неизвестным пока причинам автобус Mitsubishi prestij врезался в грузовик «МАЗ», после чего автобус перевернулся.

Вследствие ДТП одна пассажирка автобуса погибла на месте происшествия, водитель и 12 пассажиров автобуса и пассажир грузовика получили телесные повреждения разной степени тяжести, с которыми были госпитализированы в местную больницу. Позже за медицинской помощью обратились еще 10 пассажиров автобуса.

Ночью в больнице от полученных травм скончалась еще одна пассажирка автобуса.

Автобус следовал по маршруту «Харьков – Кегичевка». На момент столкновения в его салоне находилось 27 пассажиров. Продолжается расследование ДТП.