Во Львове женщина насмерть сбила своего отца и сбежала

Во Львове женщина, находясь за рулем автомобиля, насмерть сбила своего отца.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Государственной автоинспекции во Львовской области.

В частности, как рассказали в УГАИ, сегодня около 14.30 им поступило сообщение о том, что на объездной дороге Львова при выезде с улицы Городоцкой неизвестный водитель совершил наезд на 56-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Водитель с места ДТП скрылся.

После этого в ходе оперативных мероприятий было установлено, что на один из автосервисов во Львове около 16.00 с разбитым лобовым стеклом, которое могло быть характерным для ДТП, заезжал автомобиль «Шевроле-Авео», красного цвета, за рулем которого находилась женщина.

Когда установили личность и задержали женщину-водителя, то выяснилось, что она совершила наезд на собственного отца, о чем даже не догадывалась.

Сейчас 34-летняя жительница Львова находится в шоковом психологическом состоянии, отметили в ГАИ.

По факту ДТП ведется расследование.