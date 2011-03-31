«Шахтер» подарил больнице оборудование на 100 тыс евро

Вчера главный тренер футбольной команды «Шахтер» Мирча ЛУЧЕСКУ вместе с игроками донецкого клуба Рустамом ХУДЖАМОВЫМ, Алексеем ГАЕМ, Вячеславом ШЕВЧУКОМ и другими посетили диагностический центр Донецкого областного клинического территориального медицинского объединения (ДОКТМО) и подарили этой больнице медоборудование стоимостью 100 тыс. евро.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФК «Шахтер».

В сообщении отмечается, что подаренное оборудование - это аппарат ультразвуковой диагностики последнего поколения, позволяющий выявить практически любой вид патологии внутренних органов человека.

Приобретение аппарата, стоимость которого оценивается в 100 тыс. евро, стало совместной инициативой главного тренера «Шахтера» и игроков команды, подчеркнули в пресс-службе.

В свою очередь генеральный директор диагностического центра ДОКТМО Татьяна БАХТЕЕВА поблагодарила М. ЛУЧЕСКУ и сказала, в частности, что «этот уникальный аппарат ультразвуковой диагностики позволит проводить исследования с точностью до одного миллиметра, что особенно важно для своевременной диагностики болезней щитовидной железы, распространенных в Донецкой области».

В ответ главный тренер «Шахтера» М.ЛУЧЕСКУ, проходивший два года назад в этом диагностическом центре курс восстановления после проблем с сердцем, коротко отметил: «Я обещал помочь (больнице). И команда помогла мне сдержать обещание».