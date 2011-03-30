В Сумах перевернулся микроавтобус: пострадали 2 пассажира
16:36, 30 марта 2011Новости регионов
0
В центре города Сумы перевернулся пассажирский микроавтобус, выполнявший рейс из Киева.
Как сообщили УНИАН в отделе ГАИ УМВД Украины в Сумской области, ДТП произошло вчера, 29 марта. Проехав перекресток, микроавтобус "Мерседес" неожиданно выехал на тротуар, где сбил дерево и перевернулся. До своей конечной остановки он не доехал всего несколько сотен метров.
В результате аварии пострадали два пассажира: у одного из них травмировано лицо, у другого - плечо и голень. Оба пострадавших доставлены в медицинские заведения областного центра.
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель микроавтобуса заснул за рулем автомобиля.
Сотрудники ГАИ ведут по факту ДТП проверку.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter