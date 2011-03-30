Медики незаконно выписывали наркоманам рецепты

Милиция Полтавской области разоблачила группу врачей одной из больниц, которые незаконно выписали рецептов на приобретение лекарственных средств наркотического действия на сумму свыше 1 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области.

По их данным, врачи за определенный промежуток времени незаконно выписали около 3 тыс. 500 рецептов наркозависимым лицам на приобретение лекарственных средств наркотического действия.

«Вследствие незаконной утечки наркотических средств и психотропных веществ в уголовное обращение попало около 90 тысяч таблеток «Трамадола», 3200 таблеток «Сибазон», 9000 таблеток «фенобарбитала», 4000 таблеток «клоназепама» и более 1300 таблеток «феназепама», - констатировали в милиции.

Стоимость отпущенных по незаконным рецептам средств на «черном» рынке оценивается в более 1 млн. грн.

Сейчас продолжается доследственная проверка. В действиях врачей усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями 318 (незаконное изготовление, подделка, использование или сбыт поддельных документов на получение наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров), 319 (незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств или психотропных веществ) и 320 (нарушение установленных правил обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.