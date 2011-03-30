В Ялте мать могут посадить за неграмотность ее 13-летнего сына
13:29, 30 марта 2011Новости регионов
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Прокуратура Ялты возбудила уголовное дело по факту злостного невыполнения родительских обязанностей матерью 13-летнего подростка, который не умеет читать и писать.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
«Меры уголовно-правового реагирования применены в связи с наступлением вследствие нерадивости родительницы тяжелых последствий для мальчика, который в его возрасте не умел даже читать и писать», - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины. Ее санкция - ограничение или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
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