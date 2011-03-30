В Крыму ввели правила оборудования и использования пляжей

Совет министров Крыма одобрил правила устройства, оборудования и использования пляжных зон региона и передал их для утверждения в крымский парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на заседании правительства автономии.

Пляжи Крыма делятся на используемые для массового отдыха населения и неиспользуемые. В свою очередь, используемые подразделяются на лечебные, оздоровительные, детские пляжи и пляжи общего пользования.

Посещение лечебных и оздоровительных пляжей ограничено для людей, не находящихся на отдыхе в санаторно-курортном или лечебно-оздоровительном учреждении. Режим доступа на эти территории определяется администрацией учреждений.

Посещение детских пляжей для посторонних лиц запрещено.

Общедоступными и бесплатными являются пляжи общего пользования. На таких территориях могут за плату предоставляться услуги пляжного сервиса, при этом шезлонги не должны занимать более 35% площади пляжа.

«В правилах оговорено то, каким образом могут сдаваться в аренду пляжи - обязательно на конкурсной основе, оговорен порядок (функционирования) бесплатных пляжей, оговорены условия предоставления услуг на пляжах. Прошлый сезон показал болевые точки: закрывается пляж лежаками, и не дают возможности бесплатного отдыха людям», - сказал журналистам первый вице-премьер Совмина Крыма Павел БУРЛАКОВ.

Кроме того, правила определяют механизм учета крымских пляжей.

Напомним, в Крыму предприниматели на пляжах, зная, что за проход к морю деньги брать нельзя, пишут на чеках - «услуги пляжа», хотя фактически деньги берут за те удобства, которые в любом случае должны быть: ногомойка, туалет, медпункт. За другие услуги - прокат лежака или зонтика - отдыхающим приходится платить отдельно.