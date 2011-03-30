В Одессе произошла утечка 30 тонн мазута

При роспуске группы вагонов на станции Одесса-Сортировочная произошло схождение с рельс передней тележки грузового вагона с углем, находившегося на 14-м пути, что привело к столкновению этого вагона с цистерной на соседнем 15-м пути.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Одесской области, «вследствие аварии из поврежденной цистерны вытекло около 30 тонн мазута. Для ликвидации ее последствий привлекался восстановительный поезд ст. Одесса-Товарная и 60 железнодорожников, которые полностью убрали и утилизировали вылившийся мазут. Угрозы населению и окружающей среде нет».

Станция Одесса-Сортировочная возобновила работу в обычном режиме.