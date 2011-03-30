В Кировограде стартует акция «Здоровые жители - здоровый город»

В Кировограде с 4 апреля этого года стартует социальная акция «Здоровые жители - здоровый город», цель которой – улучшение качества медицинского обслуживания населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила заместитель городского председателя Лариса АНДРЕЕВА.

По ее словам, на сегодня Кировоград занимает последнее, двадцать третье, место в общем областном рейтинге по качеству оказания медицинских услуг.

«На первом месте по смертности - болезни системы кровообращения, инсульты и инфаркты. На втором - злокачественные опухолевые образования», - подчеркнула Л.АНДРЕЕВА.

Она сообщила, что власть начинает проведение профилактических осмотров населения в микрорайонах города, начиная с наиболее отдаленных. В определенных местах на протяжении нескольких дней прием граждан будет вести бригада медиков, будут работать флюорограф, ультразвуковая диагностика, электрокардиограф. Жители города смогут пройти первичный онкологический осмотр, получить консультацию хирурга, терапевта, офтальмолога, будут осуществляться лабораторные исследования.

Л.АНДРЕЕВА подчеркнула, что главная цель акции – приблизить медицинские услуги к населению. Врачи сами будут приезжать в каждый микрорайон, все обследования, консультации, лабораторные исследования будут проводить бесплатно.