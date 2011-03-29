Мертвых малышей хоронили без разрешения родителей

Прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное дело по факту служебной халатности должностных лиц больницы №9 Днепродзержинска, которые подозреваются в нарушении правил захоронения мертворожденных детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

По данным пресс-службы, проверяется информация, что медики указанной больницы без разрешения родителей хоронили мертворожденных детей вместе с послеоперационными отходами.

«В ходе следственных действий прокуратура проводит проверку соблюдения правил захоронения мертвых малышей сотрудниками больницы. Будет установлено их количество, проведена эксгумация захороненных детей и необходимые экспертизы»,- сообщает пресс-служба.

Уголовное дело возбуждено согласно ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса.