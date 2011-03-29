В Киеве построят Центр инфекционных болезней

Строительство Центра инфекционных болезней Александровской клинической больницы планируют завершить до конца 2011 года.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом заявил сегодня председатель КГГА Александр ПОПОВ во время рабочего совещания на территории больницы.

«Сейчас активизированы работы по строительству Центра инфекционных болезней, который до этого времени можно было считать долгостроем. Сегодня у нас есть абсолютно реальные шансы завершить это строительство до конца текущего года”, - сказал А.ПОПОВ.

По его информации, стоимость строительства Центра составляет, приблизительно, 180 млн. грн., из них около 25 млн. – это средства, которые будут использованы на приобретение оборудования и мебели, остальные – строительно-монтажные работы.

В ближайшее время Киевская городская государственная администрация вынесет на рассмотрение депутатского корпуса проект решения о выделении дополнительно 49 млн. грн. для того, чтобы профинансировать этот объект в полной мере», – сообщил председатель КГГА.

Он также добавил, что вскоре начнется и реконструкция приемного отделения больницы. В городском бюджете уже предусмотрены необходимые средства на выполнение этих работ.

«Сейчас на стадии завершения разработка проектно-сметной документации. Важно отметить, что мы планируем обязательно добавить в проект мероприятия по внедрению энергосбережения, в первую очередь – замену окон и инженерных коммуникаций. В ближайшее время мы окончательно определим объемы финансирования и начнем работы», – отметил А.ПОПОВ.

Он отметил, что развитие Александровской больницы сегодня является очень актуальным вопросом, и обратился к руководству больницы с предложением объединить усилия и поработать над разработкой генерального плана развития территории больницы с определением дальнейшего целевого назначения всех помещений.

Как информируют в пресс-службе КГГА, Александровская клиническая больница расположена на земельном участке площадью 7,58 га. На балансе больницы учитывается 19 зданий. Из общего количества зданий 18 зданий построены до Октябрьской революции 1917 года. Общая площадь зданий – 53,5 тыс. кв. м. На сегодняшний день общая мощность Александровской больницы составляет – 1045 коек. Общее количество работающих – 1812 человек. На базе больницы функционируют 10 кафедр НМУ им. А.Богомольца и НМАПО им. П.Л. Шупика, в которых работают 90 научных работников.