Лифт в частном доме убил десятилетнего ребенка

В Черновцах грузовым лифтом, установленным без разрешения соответствующих служб в новопостроенном частном трехэтажном доме, смертельно травмирован ребенок.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области, трагедия произошла 26 марта. 10-летнего сына строителя зажало лифтом во время подъема из подвального помещения на первый этаж. В результате полученных травм мальчик умер на месте.

Грузовой лифт, который служил для подъема грузов из подвала на первый этаж дома, по предварительным данным, был установлен и эксплуатировался без надлежащего документального оформления.

Прокуратура Первомайского района Черновцов возбудила уголовное дело в отношении частного предпринимателя, который летом прошлого года начал строительство дома, в котором установлен лифт, и который до сих пор не сдан в эксплуатацию должным образом, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 275 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации строительных сооружений).