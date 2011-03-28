В Киеве в популярных препаратах для похудения выявили наркотики

В Киеве правоохранители изъяли препараты для похудения, которые содержат запрещенное к обороту наркотическое вещество “сибутрамин”.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью столичной милиции.

В частности, по их данным, сбыт наркотических и психотропных средств через сеть Интернет был задокументирован отделом борьбы с незаконным оборотом наркотиков Подольского райуправления милиции.

Всего изъято около 7 тыс. капсул препаратов различных наименований (1008 капсул «Кан Мэй», 1602 – «Лида», 28 упаковок «Китайские кофейные бобы», 1020 капсул «Pihcappic», 1332 – «Дровь кюсю», 150 капсул «Фрукты, терять в весе», 1500 - «Золотой шарик»).

Товар поступал из Китая и распространялся на территории Украины.

Сейчас задержаны две женщины – курьер офиса, в котором осуществлялась продажа, и оператор сайта, которая непосредственно принимала заказы от клиентов. В дальнейшем наказание этим женщинам будет определять суд.

Работники отдела БНОН Подольского райуправления милиции занимаются установлением личности владельца этого бизнеса. По словам одной из задержанных известно, что предприниматель сам зависим от препаратов, которые реализовывал. Мужчина постоянно употребляет капсулы для похудения, из-за чего уже имеет множество проблем со здоровьем, отметили в милиции.