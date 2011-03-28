Черниговщина: утверждена областная программа "Сахарный диабет"

Черниговский областной совет утвердил областную программу "Сахарный диабет" на 2011-2015 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты согласились с предложенным проектом решения единогласно.

По информации специалистов Управления здравоохранения Черниговской ОГА, в регионе по состоянию на начало года было зарегистрировано свыше 23,3 тыс. больных сахарным диабетом, что составляет 2,4% населения, из них 4612 больных – инсулинозависимые. Вместе с тем количество людей, у которых не диагностирован сахарный диабет, по подсчетам медиков, в 3-4 раза больше.

Целью областной Программы является снижение уровня заболеваемости сахарным диабетом, уменьшение количества осложнений в результате этой болезни, которые приводят к инвалидности и смерти, а также увеличению длительности и улучшения качества жизни больных сахарным диабетом.

Обеспечить выполнение Программы должна Черниговская областная государственная администрация. Ее финансирование будет осуществляться в пределах ассигнований, предусмотренных на здравоохранение в областном бюджете, районных и городах областного значения бюджетах, а также из других источников, не запрещенных законодательством. Собственно объем финансирования Программы будет определяться ежегодно, исходя из конкретных заданий и реальных возможностей.

В этом году на выполнение Программы "Сахарный диабет" из областного бюджета предусматривается направить 12 млн. грн., а общий объем денег за 5 лет должен превысить 70 млн. грн.