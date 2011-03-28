Херсонщина: из-за взрыва газа женщина получила ожоги половины тела
10:39, 28 марта 2011Новости регионов
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Неосторожно открыла конфорку
В Херсонской области из-за взрыва газа женщина получила ожоги половины тела.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, несчастный случай произошел 27 марта в пгт. Новотроицкое на кухне однокомнатной квартиры, расположенной на 4-м этаже дома. Хозяйка квартиры (1954 г. р.) по неосторожности открыла конфорку газовой духовки, в результате чего через некоторое время произошел взрыв.
Женщина получила ожоги 50% тела и была доставлена в хирургическое отделение Новотроицкой районной больницы. Состояние пострадавшей - средней тяжести.
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