В Севастополе тяжело ранены люди из-за поломки лифта в больнице

Территориальное управление Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности в Крыму создало комиссию по расследованию группового несчастного случая: 24 марта в городской больнице №1 в Севастополе из-за перегрузки и экстренного торможения лифта внутреннего пользования две сотрудницы медучреждения получили тяжелые травмы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Комиссию по расследованию возглавляет главный государственный инспектор теруправления Сергей ШВЕЦ.

На понедельник намечено обследование лифта больницы инспектором Крымской государственной инспекции промбезопасности и охраны труда в строительстве, котлонадзоре и за подъемными сооружениями.

По сообщениям СМИ, всего в лифте, который падал с 5 этажа, находились 8 человек. У 2-х - компрессионный перелом позвоночника, остальные получили легкие травмы.