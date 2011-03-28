В Одессе горела психиатрическая больница

В Одессе сегодня ночью произошел пожар в двухэтажном здании областной психиатрической больницы № 1.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, в результате пожара сгорели и разобраны 150 кв. м деревянных конструкций кровли.

Подразделами пожарно-спасательной службы МЧС в составе десяти отделений пожар ликвидирован.

В ходе тушения пожара были выведены и переведены в другой корпус 48 пациентов. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.