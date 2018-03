В Киеве создана Международная организация “Дерматологи - детям”

В Киеве презентована новосозданная Международная общественная организация “Дерматологи - детям”.

Как сообщила на пресс-конференции в УНИАН соучредитель этой организации, доцент кафедры дерматовенерологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени Шупика Людмила ДЕРЕВЯНКО, идея создания в Украине первой неправительственной неприбыльной организации с целью помощи детям с дерматологическими болезнями возникла давно, но для ее реализации необходимо было некоторое время и помощь коллег-дерматологов из других стран.

По ее словам, важное значение приобрело содействие и помощь Шведского общества дерматологов (the Swedish Society for Dermatology and Venereology”). С 2006 года Шведское общество дерматологов поддерживает евростремление украинских дерматологов, приглашает к участию в конференциях в Риге, Вильнюсе, Гетеборге, Стокгольме (в 2008 году в Гетеборге состоялась конференция по детской дерматовенерологии).

Целью создания МОО “Дерматологи - детям” является предоставление консультативно-диагностической и лечебной помощи детям с редкими тяжелыми дерматологическими заболеваниями, которые нуждаются в мультидисциплинарном подходе. В пределах организации будут действовать отдельные группы или центры, которые будут объединять больных определенными редкими дерматологическими заболеваниями. Так, в частности, в организации создан центр Дебра-Украина, объединяющий больных редким заболеванием кожи под названием буллезный эпидермолиз.

Другими целями и задачами организации является проведение научно-практических конференций для врачей, поддержка научных исследований, направленных на профилактику, диагностику и лечение кожных и венерических заболеваний у детей, разработка образовательных сайтов для родителей и врачей, сбор средств на лечение детей с тяжелыми дерматозами.

С целью сбора средств для лечения детей учредители организации планируют проводить культурно-просветительские акции, участие в которых уже дали согласие несколько мастеров искусств.