В Киеве назначен новый руководитель КП «Фармация»
16:33, 25 марта 2011Новости регионов
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Александр ГУДЗЕНКО
Новым генеральным директором коммунального предприятия «Фармация» в Киеве назначен Александр ГУДЗЕНКО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, его представил сегодня во время расширенного аппаратного совещания КГГА председатель горадминистрации Александр ПОПОВ.
Он пожелал А.ГУДЗЕНКО плодотворной и результативной работы.
До назначения на должность генерального директора КП «Фармация» А.ГУДЗЕНКО работал заместителем министра здравоохранения Украины.
До этого КП “Фармация” возглавляла Лариса ЖЕЛЕЗНЕВА.
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