В Киеве назначен новый руководитель КП «Фармация»

Александр ГУДЗЕНКО

Новым генеральным директором коммунального предприятия «Фармация» в Киеве назначен Александр ГУДЗЕНКО. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, его представил сегодня во время расширенного аппаратного совещания КГГА председатель горадминистрации Александр ПОПОВ. Он пожелал А.ГУДЗЕНКО плодотворной и результативной работы. До назначения на должность генерального директора КП «Фармация» А.ГУДЗЕНКО работал заместителем министра здравоохранения Украины. До этого КП “Фармация” возглавляла Лариса ЖЕЛЕЗНЕВА.

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