Турист из Кривого Рога погиб из-за переохлаждения, застряв во время спуска в крымских горах с вершины водопада Учан-Су.

Инцидент произошел 24 марта, сообщили УНИАН в пресс-службе крымского Управления Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Семеро туристов из Кривого Рога осуществляли спуск. Первым начал спускаться 38-летний руководитель группы. «Не рассчитав длину верёвки, погодные условия и сложность местности, мужчина застрял на середине спуска, получил сильное переохлаждение, вследствие чего погиб», - говорится в пресс-релизе.

Сотрудники горно-поискового спасательного отряда сняли тело погибшего со склона.

***Учан-Су - самый высокий водопад Украины. Находится на высоте 390 метров над уровнем моря на склоне горы Ай-Петри.