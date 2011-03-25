При пожаре погибли дети и их бабушка

На Волыни при пожаре погибли двое детей и их бабушка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в Волынской области.

Трагедия произошла накануне в селе Ворокомле Камень-Каширского района. Погибшим детям было 4 и 10 лет.

Еще два человека - мать детей и сосед, который спасал пострадавших, - пострадали от огня, и в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в Камень-Каширскую центральную районную больницу.

Причина пожара устанавливается. На месте события работает оперативная группа Управления МЧС в Волынской области.