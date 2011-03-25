Волынь: при пожаре в частном доме погибли двое детей

В селе Малая Осница на Волыни сегодня утром при пожаре в частном доме погибли двое детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Главного управления МЧС Украины в Волынской области.

Пожар произошел в деревянном жилом доме, в котором проживает многодетная семья. Заметив признаки пожара, трое старших детей и двое взрослых вышли из помещения, а внутри остались еще двое детей. Мать пыталась вернуться в задымленный и охваченный огнем дом, однако не смогла.

На момент прибытия первого подразделения МЧС дом уже полностью был охвачен огнем. Силами четырех отделений пожарной охраны пожар был ликвидирован.

Во время поисковых работ были обнаружены тела двух детей, 2007 и 2009 годов рождения.

Причина пожара и сумма нанесенных убытков устанавливаются.