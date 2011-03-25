Запорожье: по поводу туберкулеза не обследуют 30% детей

В Запорожской области из-за проблем с финансированием на туберкулез не обследуются 30% детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил главный санитарный врач Запорожской области Анатолий СЕВАЛЬНЕВ.

«Вызывает тревогу снижение в области охвата детей массовой туберкултнодиагностикой: последние два года остаются не обследованными до 30% всего детского населения - это почти 650 тысяч детей».

«Основная причина - недостаточное финансирование закупок туберкулина со стороны местных органов власти. В первую очередь это касается Приморского района, где пробу Манту получили только 30% детей, Токмакского - 47%, Веселовского - 54,7%, а также города Запорожье - 55,9%», - сообщил А.СЕВАЛЬНЕВ.