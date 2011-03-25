В Харьковской области сын убил мать, а потом повесился

В поселке Катериновка Лозовского района Харьковской области сын убил свою 84-летнюю мать, а потом сам повесился.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, в лозовскую милицию обратился председатель сельсовета, который сообщил, что уже около десяти дней односельчане не видели 84-летнюю соседку. С ней вместе проживал ее сын. Когда его спросили, куда делась мать, ответил, что якобы поехала к родственникам в Полтаву. Это показалось подозрительным, ведь женщина в последнее время не очень хорошо себя чувствовала. Позвонив по телефону в Полтаву, председатель сельсовета узнал, что она к родственникам не приезжала. Тогда он решил обратиться в милицию.

Работники милиции, которым пришлось взломать двери дома, в коридоре обнаружили повешенным 48-летнего сына исчезнувшей женщины. Причины такого поступка человек объяснил в двух предсмертных записках. Он написал, что, убив мать, понял, какое страшное преступление совершило, и не может с этой виной жить. В дальней комнате было обнаружено изуродованное тело женщины.

По словам соседей, мужчина в последние годы нигде не работал, пьянствовал и отбирал у матери деньги, что и привело к трагедии.