В Тернополе мать задушила своего 1,5-месячного ребенка

В Тернополе задержали мать, которая задушила своего 1,5-месячного ребенка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, о том, что в одной из квартир обнаружена мертвой малолетняя девочка, стражам порядка сообщили врачи скорой медицинской помощи.

Следственно-оперативная группа областного управления и городского отдела милиции, выехавшая на место вызова, установила, что смерть ребенка, по предварительным данным, наступила в результате механической асфиксии.

В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело согласно ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Женщина задержана, ведется расследование. Следователи выясняют мотивы, которыми руководствовалась мать.