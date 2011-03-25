Пять таксистов продавали наркотики на дискотеках

В Хмельницком сотрудники милиции задержали пятерых таксистов, которые с февраля 2010 по февраль 2011 реализовывали амфетамин и метамфетамин среди молодежи в развлекательных заведениях города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД Украины в Хмельницкой области Владимир РЕЙМАН.

По его словам, "на горячем" у наркогруппировки изъято более 150 граммов амфетамина и огнестрельное оружие иностранного производства.

"Заработанные деньги члены преступной группы использовали для расширения сети наркобизнеса", - отметил В.РЕЙМАН.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.

Всего в Хмельницкой области с начала года из нелегального оборота изъято более 48 кг наркотических средств и 606 г психотропных веществ. К уголовной ответственности привлечен 81 человек, причастный к незаконному обороту наркотиков, 46 из них взяты под стражу.