Черниговщина: в прошлом году смертность от туберкулеза снизилась

На Черниговщине снизилась заболеваемость и смертность от туберкулеза. Об этом сообщили в областном противотуберкулезном диспансере.

В 2010 году в области диагноз "активный туберкулез" впервые установлен 749 больным, что составляет 68,4 случая в расчете на 100 тыс. населения (против 73,8 в 2009 году).

На конец 2010 года количество лиц со всеми формами активного туберкулеза, которые находились под наблюдением лечебно-профилактических учреждений, уменьшилось на 112 и составило 1955 больных, то есть, распространенность туберкулеза составила 179 человек на каждые 100 тыс. населения.

За прошлый год от туберкулеза умерли 165 человек, что на 14,5% меньше, чем в 2009 году. Уровень смертности в расчете на 100 тыс. жителей сократился с 17,3 до 14,9.

Ситуация с туберкулезом в области не ограничивается только медицинской проблемой. На уровень заболеваемости и смертности от этой болезни влияет ряд факторов, один из которых - распространение ВИЧ-инфекции.

ВИЧ-ассоциированный туберкулез на конец года зарегистрирован в 166 больных, что на 13 больше, чем в 2009 году. В течение прошлого года 65 больных активным туберкулезом умерли от СПИДа.