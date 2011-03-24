В Киеве открылась поликлиническая школа «Стоп-инсульт»

В Днепровском районе столицы открылась первая в Украине поликлиническая профилактически-образовательная школа «Стоп-инсульт».

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Школа функционирует на втором этаже центральной районной поликлиники Днепровского района на ул. Луначарского, 5.

Решение о необходимости открытия такого заведения было принято в связи с важностью проблемы инсульта в Украине и с учетом мировой практики лечения и реабилитации больных после инсульта. Поликлинико-образовательный центр открыт для тех, кто пережил инсульт, и их семей.

Главная задача школы – помочь в решении неотложных вопросов у людей, которые перенесли инсульт, и их родных. В рамках постоянно действующего социального проекта предусмотрено проведение образовательной и просветительской работы по вопросам профилактики и реабилитации больных после инсульта, психологической поддержки их семей, а также предоставления консультативной помощи по уходу и восстановлению тех, кто пережил инсульт. Специалистами Украинской Ассоциации борьбы с инсультом разработана программа поэтапной адаптации человека, пережившего инсульт, в домашних условиях. Выполняя ее, можно помочь пациенту постепенно вернуться к нормальной активной жизни. Кроме того, в школе будет представлена информация о факторах риска возникновения инсульта и методах их контроля, о принципах ухода за больными с инсультом, о подходах к реабилитации.

К работе в Школе будут привлекаться специалисты – активисты профессиональных рабочих групп по вопросам реабилитации и профилактики инсульта Украинской Ассоциации борьбы с инсультом: неврологи, специалисты по физической реабилитации, логотерапевты, эндокринологи, нейропсихологи, специалисты по вопросам питания. Все участники смогут получить учебные материалы, разработанные специалистами Украинской Ассоциации борьбы с инсультом. Занятия в Школе будут проводиться в поликлиниках Днепровского района 2 раза в месяц, а слушателями смогут стать все желающие.