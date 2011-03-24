Ренийский райсовет сократил психиатрическое отделение

Депутаты Ренийского райсовета Одесской области, большинство в котором составляют члены Партии регионов, одобрили план реорганизации районной больницы, которым предусмотрено резкое сокращение больничных коек в четырех отделениях, а также ликвидация психиатрического отделения.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил лидер фракции «Батькивщина» в Одесском областном совете Сергей ВЕСЕЛОВ, присутствовавший на сессии райсовета.

По его словам, под сокращение, в частности, попали по 10 коек в хирургическом, детском и родильном отделениях, 5 коек - в инфекционном отделении и все 25 коек отделения психиатрии, в которое направлялись на лечение больные из трех ближайших южных районов Одесской области.

Председатель Ренийской райгосадминистрации Дмитрий МАКОСИЙ мотивировал необходимость принятия данного решения тем, что в текущем 2011 году «финансирование райбольницы урезано на 700 тысяч гривень. Оптимизация системы здравоохранения района - непопулярная мера, но факт остается фактом". Он также заявил: "Я - в команде Президента и буду вести линию Президента. Знаю, что реформы идут тяжело и не всегда позитивно воспринимаются населением, но назад хода нет".

По словам С.ВЕСЕЛОВА, «ликвидация стационара психиатрического профиля, располагавшего 25 больничными койками для душевнобольных, лишний раз засвидетельствовала ущербность провоглашенной «регионалами» политики «оптимизации сети бюджетных учреждений» и расходов бюджетов на их содержание. Причем потрясает, что тщетными оказались призывы к милосердию властных чиновников по отношению к душевнобольным со стороны их родственников, которые в будущем не смогут их посещать и помогать продовольствием в отдаленных от местожительства спецлечебницах».

Депутат облсовета подчеркнул, что также шокирован тем, как изменилось в течение полугода отношение к избирателям представителей партии власти, лидер которой В.ЯНУКОВИЧ шел на выборы с Программой экономических реформ на 2010-2014 года «Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство». И что же видим сейчас в реальности? Ликвидируя десятками лечебные койки и школы в районах Одесской области под предлогом так называемой «оптимизации сети бюджетных учреждений», районные органы власти ссылаются на власти центральные и областные, а киевские и областные чиновники отвечают депутатам от оппозиционных сил, что окончательное решение вопросов медицины и образования входит в компетенцию органов местного самоуправления».

Экс-председатель Ренийской РГА, депутат Одесского облсовета Иван БУЦЕНКО согласился с аргументами родственников пациентов, что негуманно отправлять эту категорию больных, и без того обездоленных, в специальные лечебницы за 300 километров от дома. Однако отметил, что его попытки отстоять содержание психиатрической службы больницы были пресечены руководством областной депутатской комиссии по здравоохранению с участием начальника Одесского облздрава. "Разговор получился очень жестким", - отметил И.БУЦЕНКО.