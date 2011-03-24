Луганщина: заболеваемость туберкулезом снизилась на 8,2%

В Луганской области заболеваемость всеми формами туберкулеза в 2010 году по сравнению с 2009 годом снизилась на 8,2%, а по сравнению с 2005 на 28%. Об этом кореспонденту УНИАН сообщили

в пресс-центре Луганского областного Центра здоровья.

В прошлом году в Луганской области количество больных туберкулезом превысило 3 тысячи человек.

По данным областного противотуберкулезного диспансера в 2010 году количество заболевших всеми формами туберкулеза составило 3 тысячи 488 человек. Впервые выявлено тубинфекцию у 1 тысячи 904 человек (в 2009 году - у 2 тысяч 117). Показатели случаев первичной заболеваемости снизились на 10%. Заболеваемость всеми формами туберкулеза в 2010 году по сравнению с 2009 годом снизилась на 8,2%, а по сравнению с 2005 на 28%.

В Центре здоровья снижение заболеваемости туберкулезом связывают с усилением профилактических мер и социальной поддержки больных туберкулезом. Так, накануне Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который отмечается сегодня, 24 марта, в Луганской городской поликлинике № 10 открыт DOTS кабинет для социальной поддержки и амбулаторного лечения больных туберкулезом, а также для формирования у них приверженности к адекватному и длительному лечению. По словам главного врача Луганской городской поликлиники № 10 Степана ШВЕДЮКА открытие DOTS-кабинета облегчит контроль по лечению больных.

«Министерство здравоохранения Украины обязало открыть кабинеты сбора мокроты и контролируемого лечения, - сказал он. - В современных условиях это было достаточно сложно сделать, но, тем не менее, при поддержке городской власти и общественных организаций нам удалось открыть первый в городе DOTS кабинет, который располагается в отдельно стоящем от поликлиники здании. Все это облегчит работу с больными туберкулезом и их ближайшим окружением, потому как люди анонимно, не заходя в поликлинику, а пройдя непосредственно в кабинет, могут сдать все необходимые анализы и получить консультацию. В комнате контролируемого лечения больные туберкулезом, после прохождения курса в стационаре, смогут получить лекарство и принять его в присутствии медицинского работника. Эти мероприятия помогут нам контролировать ход лечения больных и помогут привлечь для обследования большее количество луганчан».