В Симферополе разоблачили врача-взяточника

В Симферополе за взяточничество возбуждено уголовное дело в отношении врача-терапевта.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в АРК, в феврале 2011 года в Симферопольский районный отдел милиции поступила информация о том, что врач одного из медицинских учреждений крымской столицы вымогает денежные средства у абсолютно здоровых людей.

Как сообщил заместитель прокурора Киевского района г. Симферополя Тарас РОМАНЮК, в настоящее время выявлено два факта совершения аналогичных преступлений указанным должностным лицом. При этом врач выдавал листы нетрудоспособности гражданам, не проживающим на территории обслуживания медицинского учреждения. Чтобы это скрыть, он заводил амбулаторные карты, куда вписывал вымышленный адрес проживания «больного» и вымышленный диагноз.

Сотрудниками районного отдела милиции совместно с сотрудниками прокуратуры Киевского района г. Симферополя при получении взятки в сумме ста долларов США и двухсот гривен в своем рабочем кабинете был задержан 50-летний врач-терапевт. Он вымогал деньги у мужчины за предоставление

ему больничного листа сроком на десять дней.

В отношении врача-терапевта, проработавшего в медицине более 25 лет, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

«Учитывая возраст задержанного и положительные характеристики с места работы, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - говорится в пресс-релизе.

Уголовным законодательством Украины за совершение данного преступления предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.